AGO Aktie

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WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

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29.03.2026 14:55:00

You Won't Believe the Return You Would Have Made if You Bought Uber Stock 3 Years Ago

Uber Technologies (NYSE: UBER) has been dealing with a difficult few months. Since the growth stock hit a peak in October 2025, it has tanked 31% (as of March 27). The drop mimics the overall tech stock market this year.But investors should zoom out and focus on the big picture. You won't believe the return you would have made if you bought Uber shares three years ago.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
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