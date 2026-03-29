AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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29.03.2026 14:55:00
You Won't Believe the Return You Would Have Made if You Bought Uber Stock 3 Years Ago
Uber Technologies (NYSE: UBER) has been dealing with a difficult few months. Since the growth stock hit a peak in October 2025, it has tanked 31% (as of March 27). The drop mimics the overall tech stock market this year.But investors should zoom out and focus on the big picture. You won't believe the return you would have made if you bought Uber shares three years ago.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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