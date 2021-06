YouCare ist geboren: Das T-Shirt, das mit 5G Leben rettet, ist da

Markteinführung auf dem Mobile World Congress 2021

BARCELONA, Spanien, 30. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Er nennt sich YouCare und ist der neue Remote-Gesundheitsüberwachungsdienst, basierend auf einer revolutionären neuen tragbaren Technologie, ganz aus Stoff, waschbar und einfach zu bedienen.

Die vollständig in Italien hergestellte Innovation ist in der Lage, eine Vielzahl von Vitalparametern eines Menschen zu erkennen und mit 5G auf intelligente Weise zu übertragen.

Das Projekt konzentriert sich auf den Einsatz von revolutionären textilen Geräten wie dem T-Shirt ohne Metallkomponenten und mit Sensoren, die natürlich in den Stoff „eingelassen" sind. Das Projekt wurde der internationalen Presse heute im Rahmen des Mobile World Congress 2021 in Barcelona vorgestellt.

Anlässlich der Veranstaltung bekräftigte ZTE, besonders stolz darauf zu sein, Partner dieser außergewöhnlichen Innovation zu sein. Das Unternehmen sei fest davon überzeugt, dass die 5G-Technologie der Schlüssel zu einer besseren Lebensqualität ist. Weiter betonte ZTE, das Unternehmen glaube an Talent und Know-how und wolle weiterhin seinen Beitrag zur italienischen und weltweiten technologischen Entwicklung leisten. Aus diesem Grund wird ZTE ab dem nächsten Herbst den YouCare-5G-Test im Innovations- und Forschungszentrum im italienischen L'Aquila veranstalten.

YouCare ermöglicht die Erkennung von Vitalparametern wie beispielsweise ein „echtes" Elektrokardiogramm, Atemwegsanalyse, Schweißkomponenten, Muskelanstrengung und Körpertemperatur, die zuvor noch nie von textilen Sensoren erfasst wurden. Das T-Shirt ermöglicht die Übertragung über eine ultraschnelle 5G ZTE-Verbindung an Gesundheitszentren und Leitzentralen sowie an einzelne Benutzer.

„Es ist eine Erfindung, die das Leben und die Qualität der häuslichen und fernärztlichen medizinischen Hilfe für viele Bürger mit gesundheitlichen Problemen sowie für schutzbedürftige Menschen mit chronischen Krankheiten verändern wird, indem sie den Zugang zu Pflegediensten und die Unterstützung unseres nationalen und internationalen Netzwerks sicherstellt", erklärte Francesco Rocca, Vorsitzender des italienischen Roten Kreuzes und der IFRC. „Wir arbeiten bereits seit 2018 an dem Projekt und können heute die Ergebnisse dieses wichtigen Experiments vorstellen, das in der schwierigsten Phase der Covid-Pandemie entstanden ist. Dieser Versuch ermöglicht es uns, stolz auf unseren bisherigen Weg zu sein und mit der Hoffnung und der Gewissheit in die Zukunft zu blicken, dass wir das Engagement, die Fähigkeit und das Engagement des Roten Kreuzes dafür gezeigt haben, neue Technologien im Sinne der Menschen und der Gesellschaft zu nutzen und zu verbreiten."

Die patentierte und zertifizierte Textiltechnologie entwickelt neue Dienstleistungen zum Schutz der Gesundheit in den Bereichen Telemedizin, Arbeit, Sport und des allgemeinen Wohlbefindens des Einzelnen.

Durch die Überwachung von Gesundheit, Stress und aktivem Verhalten verbessert es die Sicherheit der Menschen, vor allem bei älteren Menschen und Sportlern.

Die Vitalparameter von YouCare, die von nicht wahrnehmbaren Polymersensoren, die im Stoff „eingelassen" sind, erfasst werden, werden an eine miniaturisierte Steuereinheit gesendet, die die Daten aufzeichnet, in ein digitales Format umwandelt und schließlich über 5G an eine bidirektionale Plattform sendet, welche sie an das Smartphone oder die Smartwatch des Benutzers sendet, zusätzlich zu einer Remote-Einheit, die die Werte mit Hilfe der medizinischen Software analysiert.

„Vom ersten Moment an", erklärte Umberto Sgambati, CEO der Proger Group spa, der über das Start-up Let's Web-earable Solutions den „Smart T-Shirt"-Sensor entwickelt hat, „haben wir an eine unserer Meinung nach völlig revolutionäre Idee geglaubt und in sie investiert, und heute ist sie Realität. „Sie ist als medizinisches Gerät zertifiziert und wurde durch die Vorhersagealgorithmen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen von BSP-Medical, dem Weltmarktführer im Bereich Medical Data Science, bereichert."

