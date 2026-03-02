Youcare Pharmaceutical Group A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Youcare Pharmaceutical Group A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,23 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 687,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 789,1 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,560 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren 0,280 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 2,45 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 34,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Youcare Pharmaceutical Group A 3,75 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

