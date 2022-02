Youdao A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Youdao A ließ sich am 24.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Youdao A die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,750 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Youdao A ein Ergebnis je Aktie von -3,930 CNY vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,05 Milliarden CNY – eine Minderung von 5,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,11 Milliarden CNY eingefahren.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 1,637 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,10 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,360 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren -15,530 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,02 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,17 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 8,479 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 5,15 Milliarden CNY taxiert.

