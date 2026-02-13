|
13.02.2026 06:31:29
Youdao A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Youdao A hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,42 Prozent auf 220,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,130 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Youdao A 0,100 USD je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Youdao A 822,02 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 781,72 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.