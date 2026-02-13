Youdao A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Youdao A hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,42 Prozent auf 220,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,130 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Youdao A 0,100 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Youdao A 822,02 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 781,72 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at