Youji hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Youji hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 41,46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 22,91 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1,85 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,76 Milliarden JPY umgesetzt.

