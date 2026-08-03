|
03.08.2026 06:31:29
Youji legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Youji hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,34 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Youji 22,59 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Youji in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,85 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!