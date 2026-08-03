Youji legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Youji hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,34 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Youji 22,59 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Youji in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,85 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at