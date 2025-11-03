Youji vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Youji ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Youji die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15,84 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,84 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at