15.05.2026 06:31:29

Youji: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Youji hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,21 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Youji ein EPS von 25,48 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Youji im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,97 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 105,86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 80,75 JPY je Aktie generiert.

Youji hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7,48 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 7,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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