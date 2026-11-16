Youlchon Chemical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Youlchon Chemical hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 412,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -53,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Youlchon Chemical im vergangenen Quartal 135,62 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Youlchon Chemical 116,79 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at