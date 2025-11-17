|
17.11.2025 06:31:29
Youlchon Chemical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Youlchon Chemical hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Youlchon Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 53,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -235,000 KRW je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Youlchon Chemical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 116,79 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 106,80 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
