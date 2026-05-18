Youlchon Chemical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Youlchon Chemical gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 61,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Youlchon Chemical noch ein Gewinn pro Aktie von 348,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Youlchon Chemical im vergangenen Quartal 127,22 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Youlchon Chemical 132,83 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at