Impress Holdings Aktie
WKN: 565815 / ISIN: JP3153900000
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14.06.2026 13:35:20
Young German talents impress in World Cup tune-up vs Finland
Deniz Undav and Lennart Karl delivered strong performances in Germany's last game at home before the start of 2026 FIFA World Cup.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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