WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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16.06.2026 08:43:36
Young German talents impress in World Cup tune-up vs Finland
Deniz Undav and Lennart Karl delivered strong performances in Germany's last game at home before the start of 2026 FIFA World Cup.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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