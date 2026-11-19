YOUNG HEUNG IRON STEEL ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat YOUNG HEUNG IRON STEEL die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1092,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das YOUNG HEUNG IRON STEEL ein Ergebnis je Aktie von -1355,000 KRW vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,58 Prozent zurück. Hier wurden 103,76 Milliarden KRW gegenüber 109,90 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at