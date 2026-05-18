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18.05.2026 06:31:29
YOUNG HEUNG IRON STEEL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
YOUNG HEUNG IRON STEEL lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 14,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 16,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,12 Prozent auf 96,43 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 110,98 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
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