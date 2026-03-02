YOUNG HEUNG IRON STEEL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

YOUNG HEUNG IRON STEEL stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 134,05 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -127,000 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,91 Prozent auf 96,32 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte YOUNG HEUNG IRON STEEL 109,35 Milliarden KRW umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 536,140 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YOUNG HEUNG IRON STEEL -136,000 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 433,48 Milliarden KRW – eine Minderung um 9,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 480,35 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at