New Work Aktie
WKN DE: NWRK01 / ISIN: DE000NWRK013
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28.07.2026 18:12:25
Young people ‘expected’ to engage with new work support, says McFadden
Exclusive: Work and pensions secretary echoes Andy Burnham as he announces funds to stop families in England losing benefitsYoung people will be expected to engage with new support to find work, Pat McFadden has said, as he announced parents receiving benefits could get £4,500 a year if their child starts an apprenticeship.Speaking to the Guardian, the work and pensions secretary echoed the comments of Andy Burnham when he suggested that access to support would be conditional on young people properly participating in the support that would be provided. To help with that, the new funds announced would stop families losing benefits when teenagers take up apprenticeships. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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