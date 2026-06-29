People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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29.06.2026 11:23:21
Young people avoiding the news, Reuters report
An alarming number of young people are turning away from the news, according to the Reuters Digital News Report presented at DW's Global Media Forum. Despite this, the report's author says, "journalism still matters."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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