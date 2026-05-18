Youngbo Chemical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Youngbo Chemical hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 161,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 181,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Youngbo Chemical im vergangenen Quartal 28,32 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Youngbo Chemical 26,36 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at