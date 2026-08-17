Youngbo Chemical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Youngbo Chemical äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 229,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 134,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Youngbo Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 31,83 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 11,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at