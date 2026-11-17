Youngbo Chemical veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 157,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Youngbo Chemical einen Gewinn von 229,00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,24 Prozent auf 29,27 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,22 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at