|
05.03.2026 06:31:28
Youngbo Chemical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Youngbo Chemical äußerte sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 319,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 411,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,96 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,85 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 863,00 KRW beziffert, während im Vorjahr 1157,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 120,11 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 117,57 Milliarden KRW im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.