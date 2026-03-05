Youngbo Chemical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Youngbo Chemical äußerte sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 319,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 411,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,96 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,85 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 863,00 KRW beziffert, während im Vorjahr 1157,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 120,11 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 117,57 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at