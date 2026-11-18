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18.11.2026 06:31:28
Youngone: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Youngone hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1441,00 KRW gegenüber 9193,00 KRW im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 268,89 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 262,45 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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