Youngone gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Youngone veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 8337,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Youngone 5999,00 KRW je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Youngone in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 078,63 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 005,67 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at