Youngone hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Youngone äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3885,00 KRW gegenüber 2079,00 KRW im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Youngone mit einem Umsatz von insgesamt 1 204,73 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 068,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 12,75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at