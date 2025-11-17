Youngone informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Youngone hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 9193,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Youngone einen Gewinn von 4505,00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 1 262,45 Milliarden KRW gegenüber 1 075,76 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at