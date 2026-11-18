Youngone hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1572,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Youngone 3885,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1 216,30 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 204,73 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at