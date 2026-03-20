20.03.2026 06:31:28

Youngone legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Youngone hat am 18.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Youngone hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2788,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1723,00 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 009,29 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Youngone einen Umsatz von 846,93 Milliarden KRW eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 11558,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Youngone einen Gewinn von 9846,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3 517,84 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4 063,58 Milliarden KRW ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 11113,00 KRW und einen Umsatz von 4 063,87 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

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