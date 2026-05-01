|
01.05.2026 06:31:29
Youngor Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Youngor Group hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 2,88 Milliarden CNY, gegenüber 5,79 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 50,22 Prozent präsentiert.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,530 CNY gegenüber 0,600 CNY je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz wurde auf 11,46 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,02 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!