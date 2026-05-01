Youngor Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Youngor Group hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 2,88 Milliarden CNY, gegenüber 5,79 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 50,22 Prozent präsentiert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,530 CNY gegenüber 0,600 CNY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde auf 11,46 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,02 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at