30.04.2026 06:31:29

Youngor Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Youngor Group lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,80 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,79 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,530 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,600 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 11,46 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 18,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14,02 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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