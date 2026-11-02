Youngor Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Youngor Group hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,63 Prozent auf 2,01 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,67 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at