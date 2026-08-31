Youngor Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Youngor Group lud am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 CNY, nach 0,200 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,13 Prozent zurück. Hier wurden 2,27 Milliarden CNY gegenüber 2,32 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at