23.02.2026 06:31:29

Youngpoong: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Youngpoong hat am 20.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4598,23 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Youngpoong ein EPS von -18263,600 KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Youngpoong im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 987,68 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 637,24 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1756,99 KRW. Im Vorjahr waren -14231,270 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2 908,97 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Youngpoong einen Umsatz von 2 787,41 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hang Seng stark -- ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus
Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark. Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen