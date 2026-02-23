Youngpoong: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Youngpoong hat am 20.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4598,23 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Youngpoong ein EPS von -18263,600 KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Youngpoong im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 987,68 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 637,24 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1756,99 KRW. Im Vorjahr waren -14231,270 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2 908,97 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Youngpoong einen Umsatz von 2 787,41 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at