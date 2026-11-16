Youngpoong hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Youngpoong hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1071,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -7496,120 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 794,50 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 749,58 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at