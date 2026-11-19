Youngpoong Paper Mfg hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 279,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -768,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 27,29 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,91 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at