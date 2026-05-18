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18.05.2026 06:31:29
Youngpoong Paper Mfg hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Youngpoong Paper Mfg äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 32,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -92,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 24,47 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 14,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,32 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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