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17.08.2026 06:31:29
Youngpoong Paper Mfg präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Youngpoong Paper Mfg gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 54,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -105,600 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,75 Prozent auf 28,22 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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