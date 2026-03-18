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18.03.2026 06:31:28
Youngpoong Paper Mfg: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Youngpoong Paper Mfg gab am 15.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 222,00 KRW gegenüber -252,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 24,21 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 16,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,84 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 421,000 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -485,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,83 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 93,25 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 88,11 Milliarden KRW im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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