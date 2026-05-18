Youngpoong vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Youngpoong hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 46,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Youngpoong 15630,49 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 851,08 Milliarden KRW – ein Plus von 48,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Youngpoong 571,86 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at