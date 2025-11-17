Youngpoong: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Youngpoong gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 7721,00 KRW gegenüber 1480,96 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Youngpoong in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 749,58 Milliarden KRW im Vergleich zu 656,71 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at