Youon Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Youon Technology A lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Youon Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Youon Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 83,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at