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30.04.2026 06:31:29
Youon Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Youon Technology A lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Youon Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 CNY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Youon Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 83,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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