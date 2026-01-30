:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
30.01.2026 15:00:06
Your ‘Safe’ Stock Funds May Be Riskier Than You Think
The U.S. stock market has become so concentrated that even broad index funds are no longer well diversified, our columnist says.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!