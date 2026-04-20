Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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20.04.2026 10:16:00
Your 2026 Social Security Raise Is Already Falling Behind Inflation. Here's the Gap.
To help fight inflation and help Social Security recipients preserve some of their purchasing power, Social Security provides an annual cost-of-living adjustment (COLA) that kicks in at the beginning of each year. This year, recipients received a 2.8% boost.This 2026 COLA was higher than 2025's, but unfortunately, many recipients felt it wouldn't come close to offsetting rising prices. And with recently released inflation figures, they're right to feel that way. In March, inflation increased by 0.9% to 3.3%. That leaves a 0.5% gap from this year's COLA.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Gap Inc.
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15.04.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gap-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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13.04.26
|Handel in New York: S&P 500 steigt (finanzen.at)
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13.04.26
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08.04.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gap-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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01.04.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gap-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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25.03.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gap-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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18.03.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gap von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Gap Inc.
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