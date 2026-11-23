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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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23.11.2026 14:45:02
Your 2027 Social Security COLA Notice Is Coming Soon. Here Are 3 Things to Pay Attention To.
We know Social Security beneficiaries are getting a 3.6% cost-of-living adjustment (COLA) next year, but that can be a little difficult to conceptualize. COLAs are percentages of your existing benefit, so everyone's increase will look a little different.
Fortunately, you don't need your calculator to know what's coming next year. The Social Security Administration will mail COLA notices to all beneficiaries in December. You can also access it through your my Social Security account starting in late November. Here are three things to pay attention to on yours.
Image source: Getty Images.
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