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27.10.2026 11:11:01
Your 2027 Social Security Raise Is Smaller Than It Looks. Here Are 4 Ways to Protect Your Buying Power
Earlier this month, the Social Security Administration announced that benefits will increase by 3.6% in 2027, thanks to the annual cost-of-living adjustment, or COLA. That's the largest adjustment since 2023, and it is a significant increase from the 2.8% raise Social Security beneficiaries got this year.
Unfortunately, the Bureau of Labor Statistics reported that consumer prices have risen by 3.7% over the past 12 months, including a staggering 34% jump in gasoline prices. Not only that, but Medicare premiums will likely take a bite out of retirees' Social Security increase. Here's why the Social Security COLA is often playing catch-up and what you can do about it.
Image source: Getty Images.
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