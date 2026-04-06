Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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06.04.2026 15:03:00
Your 401(k) Could Soon Include Private Equity and Crypto. Here Is What That Actually Means for Your Retirement.
While 401(k) plans have been popular resources for investors who want to accumulate stocks and funds while enjoying tax breaks, these retirement accounts of choice will soon have private equity and crypto assets ready for you to trade.The U.S. Department of Labor's Employee Benefits Security Administration recently proposed making alternative assets more accessible to retirees. That includes crypto and private equity, but it also covers commodities and other options. Gold and crypto IRAs already exist, but the expanded push into 401(k) plans can change how people retire.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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