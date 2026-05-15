Workforce Aktie

Workforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ZAE000087847

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15.05.2026 18:36:00

Your 6-month emergency savings won’t cut it: The AI layoff wave is forcing workers to keep an 18-month cash cushion

Artificial intelligence will displace some workers and replace others. Here’s how to make sure you’re on the right side of change.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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