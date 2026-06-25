Your Family Entertainment AG startet Transformation zur Agentic Media Company



EQS-Media / 25.06.2026 / 15:26 CET/CEST





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Seit dem ersten Quartal 2026 werden zentrale Betriebsprozesse schrittweise durch digitale Systeme übernommen. „YFE ist eines der ersten Unternehmen im deutschsprachigen Broadcast-Bereich, das diesen Übergang nicht ankündigt, sondern operativ vollzieht. Wir ersetzen teure manuelle Tätigkeiten durch eine skalierbare digitale Infrastruktur und schaffen damit die Grundlage für ein zukunftsfähiges, unabhängiges Medienunternehmen," so Dr. Stefan Piëch, Vorstand der Your Family Entertainment AG.



Der Umbau basiert auf einem mehrstufigen Plan zur automatisierten Verknüpfung von Rechtemanagement, Media Asset Management, Automated Transcoding und Broadcast Automated Scheduling. Diese Aufgaben werden künftig von digitalen Systemen ausgeführt. Die Strukturen und Angebote der Your Family Entertainment AG werden entsprechend angepasst, einzelne Positionen werden nicht weitergeführt. Der Zielzustand soll im Q1 2027 erreicht werden.

Über Your Family Entertainment AG (YFE):



Die Your Family Entertainment AG (YFE) mit Sitz in München ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Film-Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie „Enid Blyton“, „Fix & Foxi“ und „Cosmo & Wanda – Wenn Elfen helfen“. Die Inhalte von YFE sind für Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. Mit „Content with a Purpose“ verfolgt YFE den Anspruch, Kinder und Familien nicht nur zu unterhalten, sondern junge Menschen in ihrer Entwicklung positiv zu begleiten – mit Geschichten, die Orientierung geben, Empathie fördern und verlässliche Vorbilder zeigen. YFE positioniert sich damit als Vorreiter für einen Kindermedienmarkt, der nicht nach Quote, Clickbait oder algorithmischer Reichweitenlogik optimiert, sondern nach Qualität, Verantwortung und Vertrauen.



YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender „Fix&Foxi TV“, der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender „RiC TV“ sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto „Content with a Purpose“ qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an.

Kontakt:

Your Family Entertainment AG

Malte Kähler

Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0

Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91

EMail: ir@yfe.tv



www.yfe.tv München, 26. Juni 2026Die Your Family Entertainment AG (YFE) setzt einen strukturellen Meilenstein: Mit der konsequenten Umstellung des Sendebetriebs auf automatisierte, KI-gestützte Prozesse beginnt die YFE den Übergang von einem klassischen Broadcast-Unternehmen zu einer agentic betriebenen Medienplattform.Seit dem ersten Quartal 2026 werden zentrale Betriebsprozesse schrittweise durch digitale Systeme übernommen. „YFE ist eines der ersten Unternehmen im deutschsprachigen Broadcast-Bereich, das diesen Übergang nicht ankündigt, sondern operativ vollzieht. Wir ersetzen teure manuelle Tätigkeiten durch eine skalierbare digitale Infrastruktur und schaffen damit die Grundlage für ein zukunftsfähiges, unabhängiges Medienunternehmen," so Dr. Stefan Piëch, Vorstand der Your Family Entertainment AG.Der Umbau basiert auf einem mehrstufigen Plan zur automatisierten Verknüpfung von Rechtemanagement, Media Asset Management, Automated Transcoding und Broadcast Automated Scheduling. Diese Aufgaben werden künftig von digitalen Systemen ausgeführt. Die Strukturen und Angebote der Your Family Entertainment AG werden entsprechend angepasst, einzelne Positionen werden nicht weitergeführt. Der Zielzustand soll im Q1 2027 erreicht werden.Über Your Family Entertainment AG (YFE):Die Your Family Entertainment AG (YFE) mit Sitz in München ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Film-Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie „Enid Blyton“, „Fix & Foxi“ und „Cosmo & Wanda – Wenn Elfen helfen“. Die Inhalte von YFE sind für Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. Mit „Content with a Purpose“ verfolgt YFE den Anspruch, Kinder und Familien nicht nur zu unterhalten, sondern junge Menschen in ihrer Entwicklung positiv zu begleiten – mit Geschichten, die Orientierung geben, Empathie fördern und verlässliche Vorbilder zeigen. YFE positioniert sich damit als Vorreiter für einen Kindermedienmarkt, der nicht nach Quote, Clickbait oder algorithmischer Reichweitenlogik optimiert, sondern nach Qualität, Verantwortung und Vertrauen.YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender „Fix&Foxi TV“, der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender „RiC TV“ sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto „Content with a Purpose“ qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an.Kontakt:Your Family Entertainment AGMalte KählerTel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91EMail: ir@yfe.tvwww.yfe.tv



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Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG

Schlagwort(e): TV/Radio



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