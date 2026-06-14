Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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14.06.2026 12:00:48
Your iPhone 11 Will Run iOS 27, but It Won't Run Siri AI
Commentary: Sure, you'll be able to run iOS 27 on an iPhone 11, but does that actually matter?Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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